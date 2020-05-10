Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

AA

İçişleri Bakanlığının 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle üç kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Şanlıurfa'da kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boşaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

- Kahramanmaraş

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere bulvarlarında araç ve yaya yoğunluğu yaşanmadı.

Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

- Gaziantep

Gaziantep'te de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti.

Cadde ve sokaklardaki sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

,İsmail Hakkı Demir,Müslüm Etgü