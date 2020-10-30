Şanlıurfa'dan İzmir'e arama kurtarma ekibi gönderildi

Şanlıurfa AFAD'dan 10 kişilik arama kurtarma ekibiyle tam donanımlı 2 arama kurtarma aracı, deprem bölgesine gitmek için yola çıktı.

Ekiplerin, deprem bölgesine hızlı ulaşması için Diyarbakır'dan kargo uçağıyla bölgeye gideceği öğrenildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da personelini hazırda beklettiği, ihtiyaç duyulması halinde bölgeye sevk edeceği belirtildi.