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        Haberler Gündem Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 polis yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'daki trafik kazasında 2 polis yaralandı

        Şanlıurfa'da polis motosikleti ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 polis hafif yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 00:36
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        Polis motosikleti ile kamyonet çarpıştı
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        Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı polis motosikleti, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Ş.K'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü A.Ç. ile beraberindeki polis memuru E.Ö. yaralandı.

        Yaralanan polisler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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