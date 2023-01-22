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Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi

Giriş: 22.01.2023 - 23:45 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Demirciler Çarşısı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabancadan çıkan mermiler N.C'ye (37) isabet etti.

Ağır yaralanan N.C. kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

N.C'nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayı duyan yakınları hastane önüne geldi.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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