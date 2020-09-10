Şanlıurfa'daki EBA mobil destek aracı tam not aldı

AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Eğitim Bilişim Ağının (EBA) yaygınlaştırılması talimatının ardından harekete geçen Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin yararlanması amacıyla EBA mobil destek aracı hazırladı.Teknolojik imkanları kısıtlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan destek aracı, öğrenci ve velilerden yoğun talep görüyor. Mobil destek aracının geçen hafta hizmete başladığını öğrenen veliler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ulaşarak aracın mahallelerine gelmesi için talepte bulunuyor.Merkezi mobil internet ve tabletlerin de bulunduğu destek aracıyla kırsal mahallerdeki çocuklara ulaşılırken, uzun süre sonra öğretmenleriyle uzaktan eğitime katılan öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıyor.Toplam 6 kişilik ekip tarafından yönetilen mobil aracın yüz yüze eğitimler başlayana kadar dezavantajlı öğrencilerin uzaktan eğitime katılmalarına destek sağlayacağı bildirildi.- "İlçemize 45 kilometre uzaklıktaki köye geldik"Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Çiftel, AA muhabirine, projenin çok kısa süre önce hayata geçirilmesine rağmen ilgi gördüğünü söyledi. Çocukların eğitimine katkı için çalıştıklarını dile getiren Çiftel, şöyle devam etti:"Bize talepte bulunan ilçemize 45 kilometre uzaklıktaki Faydalı köyüne geldik. Öğrencilerimizin faydalanması için mobil aracımızı burada öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Mobil araç projemiz televizyonlarda yayınlandığı için bu haberleri izleyen velilerimizden bize talepte bulununca biz de taleplerini karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da öğrencilerimizden ya da velilerimizden gelen talepler doğrultusunda destek aracımızı tüm alanlarda kullanılması için hizmete sunacağız."Denetleme aracını mobil destek aracına dönüştürdüklerini dile getiren Çiftel, şunları söyledi:"Aracımızın içerisinde tabletler, merkezi internet sistemi ve uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrencilerimizi güneşten korumak amacıyla kurulan çadır yer alıyor. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan teknolojik altyapı aracımızda bulunmakta."- "Çok memnun olduk"Öğrenci velisi İsmail Kanat da projenin çok olumlu olduğunu aktararak "Köyümüzde internet kısıtlı olduğu için çocuklarımızın uzaktan eğitime katılmaları mümkün olmuyordu. Talepte bulunduk, onlar da bizi kırmayıp aracı gönderdi. Çok memnun olduk, teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Bu yıl 7. sınıfta öğretim görecek olan Ömer Faruk Akdemir ise çok mutlu olduğunu anlatarak, "Bugün köyümüze EBA mobil destek aracı geldiği için çok sevindik. Evde EBA TV’yi izliyorduk ama biraz da olsa öğretmenlerimizi özledik. Milli Eğitim Bakanlığına çok teşekkür ederim bize bu mutluluğu yaşattıkları için." ifadelerini kullandı.Mahallede internetin kısıtlı olduğunu aktaran Leyla Katmış ise okulunu ve öğretmenlerini çok özlediğini belirterek EBA mobil destek aracının kendileri için çok faydalı olduğunu aktardı.