Şanlıurfa'daki akraba kavgasına 4 tutuklama

Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle önceki gün akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aralarında mahallenin muhtarının da bulunduğu 4 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kavgayla ilgili 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.