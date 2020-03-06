Şanlıurfa'daki 3 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin dava

AA

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuklu sanıklar Aydın ve Metin Toraman ile suça süreklenen çocuk M. Toraman, tutuksuz sanıklar Necmettin, Ahmet, Nuri ve Müslüm Toraman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Olayda 3 oğlunu kaybeden baba Mehmet Boğaakça, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Boğaakça'nın avukatı Kemal Ağar da sanıkların suçlarının sabit olduğunu ve Boğaakça ailesinden 3 kişiyi tasarlayarak öldürdüklerini savundu.

Toraman ailesinin, suçu ailenin küçük çocuğuna atarak, cezadan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu iddia eden Ağar, şunları kaydetti:

"Sanık Müslüm Toraman'ın kızı, bu olaydaki en mağdur kişilerden biridir. Verdiği ifadede, ailesi tarafından kendisine gösterilen kişiyle evlenmezse olayda yaralanarak felç kalan müşteki İmam Boğaakça ve aile mensuplarının öldürüleceği şeklinde tehditler aldığını belirtmiştir. Bu kadar planlı bir eylem neticesinde 3 genç öldürülmüş, biri de felç bırakılmıştır. Olay bu kadar vahimken Toraman ailesi buraya gelmiş, 'Bizim bir şeyden haberimiz yok. Hepsini küçük çocuğumuz yaptı. Zaten ceza indirimi de alır.' gibi tavırlar sergilemektedir ancak uzman raporları göstermektedir ki maktuller uzaktan atışla öldürülmüş ve olayda 4 ayrı silah kullanılmıştır."

Suça süreklenen çocuk da maktulleri kendisinin öldürdüğünü, başka kimsenin olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

Sanıklardan Nuri ile Ahmet Toraman'ın avukatı Salih Bağış ise iki taraf arasındaki kavganın şiddetlenmesi sonucu söz konusu neticenin ortaya çıktığını, müvekkillerinin olayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Aydın Toraman da işlemediği bir suç yüzünden cezaevinde olduğunu iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasını celse arasında yazılı olarak sunacağı belirtildi.

- Olay

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 13 Temmuz 2018'de Höyükyanı Mahallesi'nde oturan ve güvenlik korucusu oldukları belirtilen Toraman ailesi ile Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Boğaakça aileleri arasında arazi sulamasından kaynaklandığı öne sürülen silahlı kavga çıkmış, Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça öldürülmüştü. Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise taş, sopa ve bıçakla yaralanmıştı.

Aydın ve Metin ile suça süreklenen çocuk M. Toraman, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.