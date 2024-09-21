Şanlıurfa'da zemin katlardan uzak durun uyarısı

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Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu. Kent genelinde yer yer etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine yol açtı. Bazı araç sürücüleri zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Şanlıurfa kent merkezi ve bazı ilçeler için yağış uyarısında bulunulmuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin sağanak dolayısıyla yaşanan sıkıntıları gidermek için kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından zemin katlardan uzak durmaları ve taşkın riski taşıyan dere yatakları gibi bölgelerde dikkatli olmaları istendi.