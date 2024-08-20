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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 3 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:06 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:06
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        Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 3 yaralı
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        Şirinkuyu Mahallesi'nde sürücüler arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

        Bir süre sonra sürücülerin yakınlarının da karıştığı tartışma kavgaya dönüştü.

        Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada F.B, V.Ö. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis mahalle ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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