İHA

Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa -Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu.

Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. İHA'nın haberine göre; çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi. Sis bulutunun etkisi devam ediyor.