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Şanlıurfa'da yoğun sis! 5 metreye kadar düştü

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü karayolunda bazı sürücüler park lambalarıyla ilerlerken bazı sürücüler ise aracını park ederek, sisin etkisini kaybetmesini bekledi

16.12.2019 - 03:15 | Güncelleme:
Şanlıurfa'da yoğun sis
İHA

Şanlıurfa - Gaziantep ile Şanlıurfa -Adıyaman karayolunda yaşanan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrası sis bulutu etkili oldu.

Yaşanan sis nedeniyle sürücüler, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak güçlükle ilerledi. İHA'nın haberine göre; çok sayıda sürücü ise aracını yol kenarında park ederek sis bulutunun etkisini kaybetmesini bekledi. Sis bulutunun etkisi devam ediyor.

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