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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan öldü - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği 3 büyükbaş hayvan öldü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği ahırdaki 3 büyükbaş hayvan öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 14.02.2024 - 18:27
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        Ahıra yıldırım isabet etti! 3 büyükbaş hayvan öldü
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        Fırat Mahallesi Küme Evler'de, Serkan Giray'a ait çiftlikteki ahıra yıldırım isabet etti.

        Ahır sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Siverek Belediyesi, DEDAŞ ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        3 BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

        Ekiplerce yapılan incelemede, 3 büyükbaş hayvanın öldüğü belirlendi.

        Ölen hayvanlar, gömülmek üzere Siverek Belediyesi ekiplerince götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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