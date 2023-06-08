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Şanlıurfa'da 'yeşil reçete' operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da, yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Giriş: 08.06.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da 'yeşil reçete' operasyonunda 6 tutuklama
DHA

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeşil reçeteye bağlı ilaçları usulsüz şekilde satanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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