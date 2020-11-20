Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi takibe alındı.

Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken üçü çocuk 4 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluların üzerlerinde, 1 uzun namlulu tüfek, bu silaha ait 2 şarjör ile 50 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.