Şanlıurfa'da ve Niğde'de "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" ilanı

AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi ile Niğde Merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan bazı bölgeler "kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı" ilan edildi.

Kararlarda, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilen bölgelerin krokisi, sınır ile koordinatları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Niğde Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan bazı alanların riski alan ilan edilmesine ilişkin 22 Mayıs 2013 tarihli ve 2013/4829 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.