        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 20:07 Güncelleme: 22.09.2025 - 20:07
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Karaköprü kırsalında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Şanlıurfa
        #şanlıurfa haber
        #yerel haber
