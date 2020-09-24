Şanlıurfa'da uyuşturucu maddeyle yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

AA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden S.D'nin saklandığı yerde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce merkez Haliliye ilçesi kırsalında bir eve düzenlenen operasyonda S.D. gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 15 gram metamfetamin, bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.