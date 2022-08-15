Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi’nin (UYAFA) yetenekli çocukları keşfetmek için bu yıl düzenlediği turnuvaların dördüncüsü Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek. 07-10 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek UYAFA Göbeklitepe Cup Turnuvası’na katılacak çocuklar, yeteneklerini gösterme şansı yakalayacaklar.

UYAFA Göbeklitepe Cup Turnuvası; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, 24 ülkeden takımların katılımı ile 25 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek UYAFA Uluslararası Palandöken Cup futbol turnuvasına ön hazırlık niteliği de taşıyor. Turnuvada, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Batman, Adıyman, Kars, Gaziantep, Şırnak, Elazığ, Malatya ve Bingöl’den gelecek takımlar da mücadele edecek.

TRİBÜNLER DOLACAK

UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, turnuva düzenlenen her kentte yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. Aileler ve taraftarın Şanlıurfa'da da tribünleri dolduracağını söyleyen Şimşek, “Bu UYAFA için mutluluğun ve başarının adıdır. Sahalarda daha nice umutlu çocuklar ve aileler ile buluşmayı umut ediyoruz” dedi.

“UYAFA İLE ŞEHRİN TANITIMINA KATKI SUNUYORUZ”

UYAFA Palandöken Cup Genel koordinatörü Ali Güney ise, düzenlenen organizasyonlarla aynı zamanda ülkenin ve şehirlerin tanıtımına da katkı sunduklarını belirterek, “Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Bu organizasyon gelecek yıllarda ülkemizin spor merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Yapılacak tanıtımlar spor yöneticilerini ülkemizde kamp yapmaya teşvik edecektir” diye konuştu.