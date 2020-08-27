Şanlıurfa'da üniversiteli itfaiyeci adayları zorlu eğitimden geçiyor

AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden sivil savunma ve itfaiyecilik bölümü öğrencilerine, Paşabağı Mahallesi'nde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı binasında meslekle ilgili tüm teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Çeşitli üniversitelerden gelen 18 stajyer öğrenciye, uzman itfaiyeciler tarafından yangına müdahale ile intihar girişimi, trafik kazası, deprem ve afet gibi durumlarda neler yapılacağı anlatılıyor.

Bir aylık zorlu eğitimin ardından öğrenciler, meslekleriyle ilgili birçok bilgi ve beceri kazanıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Mehmet Sinan Doni, eğitimlerin çok güzel ve zorlu geçtiğini belirterek, "Burada aldığımız eğitimlerde, bize yangın başta olmak üzere diğer afetlere nasıl müdahale edileceği anlatılıyor." ifadesini kullandı.

Harran Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencisi Mesut Şakiroğlu da zorlu bir eğitim sürecinden geçtiklerini, burada aldıkları bilgilerin meslek hayatlarında kendileri için çok faydalı olacağını kaydetti.