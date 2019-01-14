Edinilen bilgiye göre kaza, gece geç saatlerde Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks araç, otomobil ile çarpıştı. İHA'nın haberine göre; otomobilin içinde bulunan 4 kadın yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.