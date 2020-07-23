Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı

İmam Anuk idaresindeki 63 ZR 811 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 80. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Boz (57) ve Muhammed Fırat Hocanlı (54) yaralandı.

Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda ise Mehmet Emin Aslankol yönetimindeki 63 S 1465 plakalı otomobil, Dürrü Mece'nin kullandığı 16 AEL 193 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerden Mece ile yolcu Emine Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.