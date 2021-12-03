İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Zeyrek Mahallesi'nde Ş.A'nın evine operasyon düzenledi.

Ev ve çevresinde arama yapan jandarma ekipleri, bahçede gömülü 1 kilogram metamfetamin, 101 litre metamfetamin yapımında kullanılan sıvı madde, 280 gram, 1 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, 17 mermi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.