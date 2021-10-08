İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir JASAT ekipleri, PKK/KCK/YPG üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis bulunan N.D'nin Ballıca Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.D, cezaevine gönderildi.