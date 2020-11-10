Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Viranşehir'de 3 Kasım'da polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.