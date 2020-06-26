Şanlıurfa'da tartıştığı kadını ve babasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Bürünce Mahallesi'nde 4 gün önce dini nikahla yaşadığı Aynur ve babası Hacı Arslan'ı silahla öldüren, yakınları Fatih Altuntaş'ı yaralayıp kaçan ve ekiplerce yakalanan Halim Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Halim Ç, jandarma tarafından Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.