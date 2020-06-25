Şanlıurfa'da tartıştığı kadın ile babasını öldüren zanlı yakalandı

Bürünce Mahallesinde 3 gün önce dini nikahla birlikte yaşadığı Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan'ı silahla öldüren, yakınları Fatih Altuntaş'ı da yaralayarak kaçan Halim Ç'nin yakalanması için çalışma yürüten jandarma ekipleri, zanlının Bayırözü Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla Halim Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlı, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.