Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı

Selçuklu Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Hediye T'yi (40) başını kovaya sokarak boğduktan sonra polise teslim olan Ahmet T'nin (46) Aşayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ahmet T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 7 çocuk annesi Hediye T'nin cenazesinin dün gece yakınları tarafından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundan alınarak kent merkezinde defnedildiği öğrenildi.

Eyyübiye ilçesindeki ikametlerinde dün Ahmet T. ile eşi Hediye T. arasında çıkan tartışma sonrası Ahmet T, ellerini bağladığı eşini başını kovaya sokarak boğmuş daha sonra durumu polise bildirerek teslim olmuştu.