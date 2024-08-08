Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

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İlçeye bağlı kırsal Ünlü Mahallesi civarında sulama kanalına giren Yahya Akmeşe (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri ile jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi.

Bir süre su altında ve yüzeyinde arama yapan ekipler, Akmeşe'ye ulaşamadı.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.