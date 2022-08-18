Sulama kanalına giren 2 kuzen boğuldu

AA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu. Kuzen oldukları öğrenilen A.A. (16) ile S.A. (15), serinlemek için Aksarnıç Mahallesi yakınlarında sulama kanalına girdi.

Çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık haberlerine bildirdi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AA'nın haberine göre; ekipler yaptıkları aramada, boğulan iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Cesetler, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.