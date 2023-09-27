Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa Harran'da oyun oynadığı sırada sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.
İlçenin Küplüce Mahallesi'nden geçen sulama kanalının yakınında oynayan 3 yaşındaki Miraç Güneş, dengesini kaybederek kanala düştü.
AA'nın haberine göre, çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.
Çocuğun cansız bedeni, yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.