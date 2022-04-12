Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Alınan bilgiye göre, ilçenin Konuklu Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 12 yaşındaki Suriye uyruklu H. C, dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu. AA'nın haberine göre; talihsiz çocuğun cesedi, suya düştüğü yere yaklaşık iki kilometre mesafede emniyetin sualtı ekipleri tarafından bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.