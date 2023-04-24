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Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk çıkarıldı

Giriş: 24.04.2023 - 22:21 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
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AA

Eyyübiye ilçesinin kırsal Sağlık Mahallesi'nde, evinin bahçesinde oynayan 2 yaşındaki Gülsüm A. içinde su bulunan 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurtarma çalışması başlatan ekipler, iş makinelerinin yardımıyla kuyunun etrafını açarak çocuğu ulaşmaya çalıştı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekipleri çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan çocuk, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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