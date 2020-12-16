Şanlıurfa Karaköprü'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ