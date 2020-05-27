Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 731 kişiye ceza

AA

Vali Abdullah Erin, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyum sağladıkları için Şanlıurfalılara teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın boş olan cadde ve sokaklarından oluşan görüntülerle hazırlanmış bir video paylaşan Erin, mesajında, "Kıymetli hemşehrilerim, sokağa çıkma yasağına riayet ederek 'Evde kal' çağrısına uyduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen yasak sonrasında da zorunlu haller dışında evde kalmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya, kalabalık ortamlardan uzak durmaya devam edelim." ifadesini kullandı.

Vali Erin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı dört gün boyunca il genelinde geniş tedbirler alan emniyet ve jandarma ekiplerinin, istisna ve izin kapsamı dışında sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uyguladığını aktardı.

İhlallere ilişkin kesilen cezalara da değinen Erin, "Dört günlük yasak süresince il genelinde 731 kişiye 1 milyon 831 bin 806 lira idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağının ilk günü 292, bayramın birinci günü 139, bayramın ikinci günü 64, üçüncü gün ise 236 kişiye yasak ve kuralları ihlal ettikleri için cezai işlem uygulandığı. İhlallerin 554'ü emniyet, 177'sinin ise jandarma bölgesinde tespit edildi." bilgisini paylaştı.