Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 731 kişiye ceza

Vali Abdullah Erin, yaptığı yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyum sağladıkları için Şanlıurfalılara teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın boş olan cadde ve sokaklarından oluşan görüntülerle hazırlanmış bir video paylaşan Erin, mesajında, "Kıymetli hemşehrilerim, sokağa çıkma yasağına riayet ederek 'Evde kal' çağrısına uyduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen yasak sonrasında da zorunlu haller dışında evde kalmaya, sosyal mesafe kurallarına uymaya, kalabalık ortamlardan uzak durmaya devam edelim." ifadesini kullandı.
Vali Erin, sokağa çıkma yasağının uygulandığı dört gün boyunca il genelinde geniş tedbirler alan emniyet ve jandarma ekiplerinin, istisna ve izin kapsamı dışında sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uyguladığını aktardı.
İhlallere ilişkin kesilen cezalara da değinen Erin, "Dört günlük yasak süresince il genelinde 731 kişiye 1 milyon 831 bin 806 lira idari para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağının ilk günü 292, bayramın birinci günü 139, bayramın ikinci günü 64, üçüncü gün ise 236 kişiye yasak ve kuralları ihlal ettikleri için cezai işlem uygulandığı. İhlallerin 554'ü emniyet, 177'sinin ise jandarma bölgesinde tespit edildi." bilgisini paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!