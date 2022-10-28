Silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı

Çiftlik Mahallesi'nde evinin önünde oturan Mehmet U, Fatih U. ve İbrahim Halil U. henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Mehmet U. olay yerinde hayatını kaybetti, Fatih U. ve İbrahim U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U'nun cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.