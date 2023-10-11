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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü - Güncel haberler

        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sokakta uğradığı silahlı saldırıda başından yaralanan 55 yaşındaki Ali Bozdağ, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:25 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:27
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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        Olay akşam saatlerinde kırsal Cesat Mahallesi´ndeki hayvan pazarında meydana geldi.

        Ali Bozdağ, sokakta kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı.

        Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, başından yaralanan Ali Bozdağ´a ilk müdahalede bulundu. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, Bozdağ'ın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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