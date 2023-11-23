Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Akabe Mahallesi'ndeki bir evde M.B. (43) ile Y.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Y.D'nin silahlı saldırısında yaralanan M.B. kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli, polis tarafından saldırıda kullandığı silahla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.