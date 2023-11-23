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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Saldırıda silahla vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 03:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 03:42
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Akabe Mahallesi'ndeki bir evde M.B. (43) ile Y.D. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        Y.D'nin silahlı saldırısında yaralanan M.B. kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şüpheli, polis tarafından saldırıda kullandığı silahla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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