Merkez Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.