Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

AA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Demokrasi Mahallesi'ndeki husumetli iki ailenin fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunlarla yaralanan kuzenler Cihan ve Mehmet Kayhan ile İbrahim Altay, 112 Acil servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yaralılardan Cihan ve Mehmet Kayhan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Altay'ın tedavisi ise sürüyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.