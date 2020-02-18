İHA

Edinilen bilgiye göre kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından bazı yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Celal S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanları yakalamak üzere çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.