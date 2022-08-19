Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Burhan Güneş ve amcasının oğlu İsmail Güneş vuruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Burhan Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADA

İHA'nın haberine göre; cansız beden, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan meydana gelen silahlı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.