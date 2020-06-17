Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi.

Evde, G1 uzun namlulu tüfek, kalaşnikof uzun namlulu tüfek ile tüfeklere ait 6 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.