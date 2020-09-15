Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aylık teknik takip sonucu silah kaçakçılığı yapanlara yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada, 1 kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait şarjör ve 5 mermi, 2 tabanca ve bunlara ait 2 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 2 şarjör ve 25 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.