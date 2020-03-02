AA

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 tutuklama



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçede bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Y, M.Y, A.Y, R.Y. ve İ.H.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise bir G-1 tüfek, 1 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 2 şarjör ve 67 mermi, 7 tabanca, tabancalara ait 13 şarjör ve 95 mermi, 1 otomatik av tüfeği, 1 tüfek dürbünü ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılarından biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.