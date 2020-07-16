Şanlıurfa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

AA

Emin Özalp idaresindeki 07 MPZ 54 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Şanlıurfa gişeleri yakınlarında seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.Yangını fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekerek alevleri söndürmeye çalıştı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.Otobüs şoförü Emin Özalp, AA muhabirine, aracın arka tarafından dumanlar yükseldiğini gördüğünü belirterek, "Ben Birecik'ten geliyorum baktım arkadan bir duman çıkıyor aşağıya indim, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştım ama yetişemedim. Hemen itfaiyeyi aradım, itfaiye de geç geldi. Arabada yolcu yoktu, ben tektim." dedi.