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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da Sara Bükülmez adlı genç kadının şüpheli ölümü! Metruk binada bulundu - Son dakika haberler

        Şanlıurfa'da metruk binanın bahçesinde şüpheli ölüm!

        Şanlıurfa'da 23 yaşındaki Sara Bükülmez adlı kadının cansız bedeni bulundu. Metruk bir binanın bahçesinde bulunan Bükülmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 16:44 Güncelleme: 11.02.2024 - 16:44
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        Genç kadının şüpheli ölümü! Metruk binada bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde metruk binanın bahçesinde bir kadına ait cansız beden bulundu.

        AA'da yer alan habere göre metruk binanın bahçesinde hareketsiz bir kadının yattığını görenler durumu polise bildirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sara Bükülmez'in (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Şanlıurfa
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