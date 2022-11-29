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Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı, saldırgan gözaltına alındı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde doktora saldıran hasta yakını, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor ameliyata alındı

Giriş: 29.11.2022 - 01:44 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
Şanlıurfa'da saldırıya uğrayan doktorun burnu kırıldı
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DHA

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sıra yüzünden çıkan tartışmada hasta yakınlarının saldırısına uğrayan Acil Tıp Uzmanı Orhan Hagi'nin burnu kırıldı. Doktor Hagi ameliyata alınırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi.

İddiaya göre acil serviste nöbetçi olan Doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilmeyen hasta yakını Doktor Hagi ile bilgi işlem personeline yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan tartışmada saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

DOKTORA İKİNCİ SALDIRI

DHA'nın haberine göre; aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı.

Öte yandan Doktor Orhan Hagi'nin kısa süre önce yine bir hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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