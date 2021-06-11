Şanlıurfa'da polislere ateş açıldı: 2 polis yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, alınan bir istihbarat sonucu merkez Haliliye ilçesinin Devteşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki bir evi takibe aldı.

Bu sırada sokaktan geçen bir araçtan polislere ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. AA'nın haberine göre; yaralı polisler, ekip aracıyla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hastaneye giderek yetkililerden yaralı polislerle ilgili bilgi aldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.