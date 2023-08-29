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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da polise ateş açan 2 torbacı yakalandı

        Şanlıurfa'da polise ateş açan 2 torbacı gözaltına alındı

        Şanlıurfa Birecik'te 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Olay yerinden kaçarak gizlendikleri evden polis ekiplerine ateş açan 2 torbacı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 05:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 05:11
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        Şanlıurfa'da polise ateş açan 2 torbacı yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde torbacı iki grup arasında çıkan kavgada; olay yerinden kaçarak bir eve gizlenen 2 torbacı tarafından polis ekiplerine tüfekle ateş açıldı. DHA'nın haberine göre; kimsenin yaralanmadığı olayda özel harekat ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. ve H.T. isimli 2 torbacı, uyuşturucu parası nedeniyle anlaşamadıkları bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından M.K. ile H.T, olay yerinden kaçarak Karşıyaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir eve giderek saklandı. İhbarla gelen polis ekipleri mahalle çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

        GİZLENDİKLERİ EVDEN POLİSE ATEŞ AÇTILAR

        Kavgaya karışan bir grup olay yerinden kaçarken, evde saklanan M.K. ve H.T, eve girmeye çalışan polislere tüfekle ateş açtı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Olay yerine gelen özel harekat polisleri, kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Polislerin geldiğini gören 2 torbacı bir kez daha ateş açtı. Şüphelilerin ateşine polisler de anında karşılık verdi. Kapının kırılmasıyla eve giren ekipler, M.K. ve H.T'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin daha önceden 'uyuşturucu ticareti' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, polis kaçan şüphelilerin de yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Birecik
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