Şanlıurfa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Saddam Atilla idaresindeki 47 PY 313 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Aksoy'un kullandığı 21 FZ 267 plakalı pikap, Siverek-Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.