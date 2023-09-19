Şanlıurfa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü
Şanlıurfa Birecik'te otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücü yaşamını yitirdi.
Y. Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Birecik Halfeti karayolunun ilçe yakınında Mehmet Aslan (60) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle kullandığı traktörün tekerinin altında kalan sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alındı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.