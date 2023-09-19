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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü

        Şanlıurfa'da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü

        Şanlıurfa Birecik'te otomobilin arkadan çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 19.09.2023 - 01:43
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        Otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücü yaşamını yitirdi.

        Y. Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Birecik Halfeti karayolunun ilçe yakınında Mehmet Aslan (60) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle kullandığı traktörün tekerinin altında kalan sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Şanlıurfa
        #Birecik
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